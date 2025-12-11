Prada: “Es falso que él (Arce) tenía la obligación de fiscalizar todo el destino de los recursos públicos”

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, se refirió este jueves a la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora por denuncias vinculadas al desfalco del Fondo Indígena (Fondioc), asegurando que no existió participación directa del exmandatario en las transferencias ni apropiación de recursos.

En una entrevista con Red Uno, la exministra consideró que la detención fue innecesaria, ya que Arce no se fugó del país y continuaba trabajando en Bolivia.

La exautoridad explicó que el caso del Fondo Indígena es un proceso antiguo, donde en varias denuncias se ha descartado la supuesta participación del expresidente cuando ejercía como ministro de Economía y Finanzas Públicas.

“En el marco de los procesos que se realizaron, presentó todos los descargos correspondientes. Incluso fue interpelado en la Asamblea Legislativa, donde deben estar los registros. Se presentó absolutamente todo y explicó a detalle cómo funciona el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, afirmó Prada.

Asimismo, Prada negó que Arce haya firmado transferencias a cuentas particulares o se haya apropiado de los recursos públicos.

“Es falso lo que dicen de que él (Arce) tiene la obligación de fiscalizar todo el destino de los recursos públicos. El Tesoro General de la Nación, aquí como en cualquier país, administra todos los recursos del Estado y realiza cientos de miles de transferencias. Cada autoridad es responsable de la administración de esos recursos”, enfatizó.

La exministra también destacó que el Fondo Indígena posee autonomía técnica, administrativa y jurídica, y que las transferencias públicas y privadas se rigen por un marco regulatorio que supera la simple emisión de resoluciones. Prada defendió así la postura de que la responsabilidad directa sobre las operaciones financieras del fondo no recae en el expresidente Arce.

