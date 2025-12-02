¡Millón de alegría y noticias! 'El Mañanero' supera el millón de seguidores en TikTok

El programa matinal 'El Mañanero' de Red Uno de Bolivia alcanzó un hito espectacular en el ámbito digital este martes, 2 de diciembre, al superar el millón de seguidores en su cuenta oficial de TikTok. Este logro consolida al programa como uno de los líderes informativos y de entretenimiento con mayor influencia en las redes sociales del país.

La cuenta no solo ha sumado seguidores masivamente, sino que también acumula casi 26 millones de "me gusta" y cuenta con videos que han superado los 40 millones de visualizaciones.

'El Mañanero', conocido por ser la revista informativa matinal que alegra las mañanas de los bolivianos desde sus emisiones en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ha sabido capitalizar la plataforma de TikTok con una estrategia de contenido dinámico.

La cuenta combina exitosamente información y actualidad, entretenimiento con música, baile y humor; además de cultura, destacando la gastronomía y la cultura de diversas latitudes del país. El hito del millón de seguidores es un testimonio del impacto y la conexión que los presentadores y el equipo de producción mantienen con la audiencia joven y digital de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play