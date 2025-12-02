Exdirector del BCB: “Con medidas adecuadas, el dólar podría bajar a Bs 8”

El Banco Central de Bolivia (BCB) emitió un comunicado anunciando un valor referencial del dólar estadounidense, una medida que busca mayor transparencia en el sistema financiero. Sobre esto, Alejandro Banegas, exdirector del BCB, habló sus implicaciones y el futuro del tipo de cambio en Bolivia.

Según la información, para este lunes, la unidad de esta moneda extranjera está Bs 7,85 para la compra y Bs 9,32 para la venta.

“Hoy el Banco Central vuelve a publicar información relevante después de casi dos años. Esto es positivo porque nos permite conocer el tipo de cambio desglosado entre compra y venta en operaciones mayoristas de comercio internacional”, indicó Banegas.

Respecto a estas operaciones, el exdirector del BCB explicó que se trata de transacciones de gran volumen, como exportaciones e importaciones, realizadas por entidades financieras.

“Si comparamos estos valores con el mercado de la calle o con los criptoactivos, los referenciales del Banco Central son inferiores. Sin embargo, son una señal importante: a medida que ingresen dólares al país, la brecha entre los tipos de cambio se reducirá”, afirmó.

El experto destacó que uno de los factores clave para estabilizar el dólar es la devolución de depósitos en dólares a los ahorristas, que suman aproximadamente 2.700 millones de dólares.

“Cuando esto suceda, y exista un flujo continuo de divisas en la economía, vamos a ver que el tipo de cambio se estabilice. Esto también requiere la liberación de exportaciones y una provisión constante de dólares en el sistema financiero”, dijo.

Sobre el futuro del tipo de cambio, Banegas señaló que “no podemos mantener un tipo de cambio fijo de forma permanente; debe ser flexible y reflejar el mercado. Con las medidas adecuadas, es posible que el dólar llegue a niveles de 8 bolivianos por unidad, pero esto dependerá de la devolución de dólares a los ahorristas y del flujo continuo de divisas, en un horizonte de 6 a 9 meses”.

Finalmente, Banegas subrayó la relación entre tipo de cambio, inflación y estabilidad económica: “Este año podríamos cerrar con una inflación entre el 25% y el 30%, lo que afectará el poder adquisitivo y podría generar conflictos sociales. Por eso, la coordinación de políticas cambiarias y la estabilidad financiera son fundamentales para el bienestar de la población y la unificación del tipo de cambio”.

