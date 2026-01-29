Educación investiga cobros irregulares en colegios de El Alto y La Paz

La Dirección Departamental de Educación de La Paz inició investigaciones por denuncias de cobros irregulares realizados durante el proceso de inscripciones escolares en unidades educativas de La Paz y El Alto, principalmente vinculados a aportes exigidos por grupos de padres de familia.

Según el informe oficial, las denuncias incluyen multas por no asistir a reuniones, cobro por tarjetas escolares, aportes económicos y pagos por el ingreso de estudiantes nuevos, montos que no están autorizados por la normativa vigente.

“El Alto y La Paz han registrado denuncias por cobros irregulares durante las inscripciones. Se cobraron multas por reuniones no asistidas, cambio de tarjetas y otros pagos. Estamos investigando si hay directores involucrados para aplicar las sanciones correspondientes”, informó el director departamental de Educación de La Paz, Basilio Pérez.

La autoridad precisó que la mayoría de los casos fueron detectados en la ciudad de El Alto, donde ya se realiza el seguimiento administrativo para identificar responsabilidades.

“La educación es gratuita. Nadie puede cobrar este tipo de aportes. Estamos haciendo el control y aplicando la normativa correspondiente”, remarcó Pérez, al advertir que se sancionará a quienes resulten responsables.

El calendario escolar 2026 se inició este mes de enero en todo el país, con el desarrollo del proceso de inscripciones la pasada semana. En paralelo, padres de familia ultimaron la compra de útiles y material escolar en distintos mercados.

Las clases comenzarán el lunes 2 de febrero, fecha en la que miles de estudiantes y maestros retornarán oficialmente a las aulas.

