Atención maestros: Educación alerta por llamadas falsas que piden dinero

El Ministerio de Educación emitió un comunicado dirigido a maestros y a la comunidad educativa para alertar sobre llamadas y mensajes fraudulentos que circulan a través de WhatsApp, en los que se solicita dinero de manera irregular.

Según la información oficial, algunos docentes están recibiendo llamadas de números desconocidos en las que, a nombre del Ministerio, se les pide realizar un pago para una supuesta “actualización del Registro Docente Administrativo (RDA)”.

La institución aclaró de forma enfática que estas llamadas no pertenecen al Ministerio de Educación.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Ministerio recomendó:

No realizar ningún pago por llamadas o mensajes recibidos vía WhatsApp.

Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales .

No responder ni devolver llamadas a números no autorizados.

Números habilitados y no autorizados

El Ministerio recordó que los únicos números oficiales para consultas son:

📞 71550970

📞 71530671

Asimismo, identificó como número no autorizado el 60912982, desde el cual se estarían realizando las llamadas irregulares.

Desde la cartera de Estado exhortaron a los docentes y a la población a mantenerse alerta, no compartir datos personales y denunciar cualquier intento de estafa, reiterando que ningún trámite oficial requiere pagos por WhatsApp o llamadas informales.

