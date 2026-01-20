Maestros piden recuperar la disciplina en las aulas para frenar la violencia escolar

A pocos días del inicio oficial de la gestión escolar 2026, previsto para el 2 de febrero, el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, aseguró que, si bien existen avances en infraestructura y equipamiento educativo, aún persisten importantes desafíos, principalmente en materia de disciplina, autoridad docente y prevención de la violencia en las aulas.

En entrevista con El Mañanero, Chávez explicó que esta semana está destinada a las inscripciones de estudiantes nuevos —en inicial, primaria y secundaria— y a los traslados por cambio de domicilio u otras razones. La próxima semana, en tanto, los maestros trabajarán en la planificación anual y la elaboración del POA junto a directores y juntas escolares.

“De la situación de precariedad que vivía la educación en los primeros años de la República a hoy, 2026, se han logrado avances importantes, pero todavía falta un camino por recorrer para que los niños y jóvenes tengan las condiciones idóneas”, afirmó Chávez.

Uno de los temas centrales abordados por el dirigente fue la pérdida de autoridad del maestro en el aula, que —según explicó— se ha acentuado en los últimos años debido a la sobreprotección de algunos padres de familia.

“En estos últimos años se ha perdido la autoridad del maestro. Cuando se intentaba poner disciplina, algunos padres denunciaban al docente, especialmente cuando sus hijos tenían bajas calificaciones”, señaló.

Chávez sostuvo que es necesario rescatar elementos positivos de la educación tradicional, como la disciplina y el respeto, sin que ello implique autoritarismo.

“El maestro debe ser la autoridad en el aula, no para imponer, sino para enseñar. Llamar la atención también es parte de la formación del niño y del adolescente”, remarcó.

Respecto a la violencia escolar, problemática que dejó casos graves el año pasado en Santa Cruz, el representante del magisterio urbano afirmó que la disciplina es una herramienta clave de prevención, pero que debe estar acompañada por el compromiso de las familias.

“La educación es tarea del padre y la madre en la casa, y de los maestros en el colegio. La revisión diaria de las mochilas y el seguimiento al comportamiento de los hijos son acciones preventivas fundamentales”, indicó.

Asimismo, cuestionó el rol de algunas instituciones cuando —según dijo— se defendieron conductas indisciplinarias sin una adecuada investigación.

“La Defensoría debe proteger derechos cuando hay vulneración, pero no justificar indisciplinas. Eso también debilitó la autoridad del maestro”, sostuvo.

Chávez reconoció que persisten carencias como la falta de ítems y recursos, pero reafirmó el compromiso del sector educativo.

“La educación es la tarea más fundamental de la sociedad. A pesar de las dificultades, debemos seguir insistiendo en brindar condiciones adecuadas para los niños y jóvenes, que son el presente y el futuro del país”,enfatizó.

