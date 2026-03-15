“Para el voto informado”: debate por la Alcaldía de El Alto reúne a 18 candidatos

Con el objetivo de fortalecer la información del electorado, se dio inicio al debate entre candidatos a la Alcaldía de El Alto, un espacio organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales.

En el encuentro participan dieciocho candidatos, divididos en dos bloques, quienes presentarán sus propuestas y debatirán sobre los principales desafíos del municipio alteño.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que este tipo de iniciativas buscan que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con mayor información al momento de elegir a sus autoridades.

“En el marco del proceso de elecciones subnacionales, el TSE promueve la realización de estos debates como un espacio plural, abierto y democrático, que permite a la población conocer y evaluar las propuestas de quienes aspiran a la alcaldía municipal”, señaló Ávila.

La autoridad destacó además que este tipo de encuentros fortalecen la democracia y permiten que los ciudadanos formen un criterio informado antes de emitir su voto.

“Este debate constituye una oportunidad valiosa para fortalecer un voto informado”, agregó.

Asimismo, el presidente del TSE invitó a los candidatos a desarrollar el intercambio de ideas con respeto, priorizando el diálogo democrático.

“Invitamos a quienes participan en este evento a desarrollar este intercambio de ideas con respeto, responsabilidad y espíritu democrático”, concluyó.

Debate con temática regional

Desde el TSE se informó que los debates están estructurados en ejes temáticos específicos, definidos según la realidad de cada región, con el objetivo de abordar problemáticas concretas de los municipios y departamentos.

Cada encuentro tendrá una duración aproximada de hasta tres horas, tiempo en el que los candidatos podrán exponer sus propuestas y debatir sobre distintos temas de interés ciudadano.

Preguntas directas entre candidatos

El órgano electoral también explicó que cada postulante contará con un tiempo determinado para presentar sus propuestas.

Posteriormente se habilitará un bloque en el que los propios candidatos podrán formularse preguntas entre sí, lo que permitirá contrastar posiciones y profundizar en las propuestas presentadas.

Este segmento incluirá derecho a réplica y dúplica, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y aclarar posturas entre los aspirantes.

Los debates forman parte de las actividades impulsadas por el TSE para promover un electorado informado y fortalecer la participación democrática antes de las elecciones subnacionales.

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