Largas filas y falta de cupos marcan inicio de inscripciones en colegios de Santa Cruz

El módulo educativo 18 de marzo, ubicado en el Distrito 7 de Santa Cruz, comenzó esta semana el proceso de inscripciones para el año escolar, sin embargo, el inicio no ha estado exento de complicaciones. Desde tempranas horas, padres y familiares se han acercado a la unidad educativa para asegurar un cupo para sus hijos, pero se han encontrado con largas filas y cupos limitados.

Algunos padres señalaron su preocupación por la falta de prioridad para alumnos nuevos o aquellos que ya tienen hermanos matriculados en la institución.

“No, porque estoy haciendo cola para el turno de la tarde para ver si se lo puede inscribir, porque en la mañana no hay cupo”, comentó una madre de familia, quien agregó que intentará inscribir a su hijo para primero de secundaria en la tarde.

Los responsables de la institución informaron que los cupos del turno de la mañana se encuentran completos y recomendaron a los padres esperar hasta la tarde. La misma madre indicó que no logró hablar con la directora durante la mañana y que deberá esperar para formalizar la inscripción.

Mientras tanto, los reclamos de los padres continúan. Algunos señalan que ni siquiera se está dando prioridad a los estudiantes que tienen hermanos ya inscritos en la unidad educativa. La situación generó aglomeraciones y largas esperas bajo el sol, mientras los familiares esperan obtener información clara sobre la disponibilidad de cupos.

