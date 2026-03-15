Propuestas, acusaciones y un “sopapo”: así fue el tenso debate por la Alcaldía de El Alto

A siete días de las elecciones subnacionales, el debate entre candidatos a la Alcaldía de El Alto dejó una mezcla de propuestas para enfrentar la inseguridad, reactivar la economía y modernizar la ciudad, pero también momentos de tensión, acusaciones y fuertes cruces verbales entre los aspirantes a gobernar la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

El encuentro fue organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y reunió a nueve postulantes, quienes presentaron sus planes de gobierno en tres ejes: economía y finanzas, ordenamiento y servicios, y salud y educación.

En la apertura, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó la importancia de este tipo de espacios para fortalecer el voto informado y la deliberación pública.

“La ciudad de El Alto es un referente de participación, de organización social y de compromiso con la democracia. Este debate constituye una oportunidad valiosa para fortalecer el voto informado”, afirmó.

Ávila también subrayó que el crecimiento acelerado de la ciudad ha generado nuevas demandas de servicios y desafíos para las futuras autoridades municipales.

En este primer bloque participaron Sergio Choque (Alianza Unidos por los Pueblos), Óscar Huanca (Venceremos), Rury Balladares (VIDA), Óscar Chirinos (Movimiento por la Soberanía), Yoacir Calamani (Unidad Nacional), Óscar Choque (FRI), David Vargas (Movimiento Tercer Sistema), Pablo Callisaya (MNR) y Freddy Mamani (Innovación Humana).

Las propuestas de los candidatos

Durante el debate, los aspirantes presentaron una amplia lista de iniciativas centradas principalmente en seguridad ciudadana, impulso económico e infraestructura urbana.

Sergio Choque, de Alianza Unidos por los Pueblos, planteó crear un banco municipal para financiar emprendimientos —especialmente del sector informal—. También propuso instalar cámaras y luminarias en zonas conflictivas, gestionar la construcción de un centro penitenciario y promover un equipo de fútbol que represente a la ciudad.

Óscar Chirinos, del Movimiento por la Soberanía, centró su propuesta en reorganizar el transporte urbano. Propuso reducir el parque automotor en un 40 %, construir un distribuidor de tres niveles en la Ceja y eliminar el “trameaje” mediante un pasaje único. También planteó que microempresas locales produzcan el desayuno escolar y crear una fuerza operativa municipal de seguridad.

Yoacir Calamani, de Unidad Nacional, propuso que los bares clandestinos conocidos como “cementerios de elefantes” pasen a control municipal, además de instalar cámaras de vigilancia en zonas conflictivas y construir nuevas avenidas para mejorar la movilidad urbana.

Óscar Choque, del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), planteó eliminar las verbenas municipales para destinar esos recursos a educación. También propuso digitalizar los servicios de salud para evitar filas, garantizar el abastecimiento de medicamentos y construir el denominado “Prado alteño” en la avenida Litoral.

Óscar Huanca, de Venceremos, centró su plan en seguridad ciudadana y desarrollo urbano. Propuso clausurar bares clandestinos, incrementar el presupuesto para seguridad y convertir la Ceja en un “oasis de seguridad”. Además, planteó digitalizar los trámites municipales, crear un catastro gratuito y promover un modelo de ciudad emprendedora e industrial.

David Vargas, del Movimiento Tercer Sistema, enfocó su propuesta en seguridad y desarrollo social. Entre sus planteamientos figuran la creación de un centro de alto rendimiento deportivo, un banco de sangre, un hospital municipal, albergues para adultos mayores y un cementerio para mascotas. También anunció auditorías a gestiones municipales pasadas.

Rury Balladares, de la agrupación VIDA, planteó convertir a El Alto en una ciudad moderna y turística. Entre sus propuestas figuran la peatonalización de zonas turísticas, la instalación de cámaras, drones y sistemas de reconocimiento facial, además de buses eléctricos gratuitos para estudiantes y adultos mayores. También mencionó proyectos urbanos como Central Park y el Nido de los Cóndores, un centro cultural para espectáculos internacionales.

Freddy Mamani, de Innovación Humana, propuso crear el centro internacional de producción Taypi Qatu, destinado a microempresarios y artesanos para impulsar exportaciones y fortalecer el turismo. También planteó reducir impuestos municipales para aliviar la situación económica de la población.

Pablo Callisaya, del MNR, presentó un plan basado en salud, educación, seguridad e infraestructura. Propuso construir un hospital gremial, implementar bibliotecas y laboratorios virtuales en unidades educativas, crear la aplicación de seguridad “Alerta Segura Ciudadana en El Alto” y ejecutar proyectos de gran escala como distribuidores viales y parques metropolitanos.

Cruces, acusaciones y un momento viral

El debate también estuvo marcado por fuertes confrontaciones.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Óscar Chirinos cuestionó a David Vargas sobre su residencia en la ciudad, insinuando que no conocería la realidad alteña.

Vargas respondió defendiendo su trayectoria y anunció que impulsará auditorías para investigar el origen de los recursos de autoridades y actores políticos.

La polémica escaló cuando el candidato del MTS lanzó una frase que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del debate.

“Si alguien habla mal de un alteño, yo le metería un sopapo”, afirmó.

Además, varios candidatos intercambiaron críticas sobre gestión municipal, vínculos políticos y financiamiento de campañas.

Corrupción, seguridad y empleo: los otros ejes del debate

En el segundo bloque del encuentro, los postulantes coincidieron en la necesidad de combatir la corrupción, cerrar bares clandestinos y reforzar la seguridad ciudadana.

“Luchar contra la corrupción” fue una de las promesas más repetidas durante el debate.

“El ciudadano me ha pedido que entre en política para luchar contra la corrupción”, afirmó Eliser Roca (Suma por el Bien Común – SPBC), quien pidió a la ciudadanía involucrarse en la lucha contra este problema.

Simón Gálvez (Libre) y Esteban Pati (Nueva Generación Patriótica – NGP) plantearon apostar por la tecnología y la digitalización de trámites para reducir los actos de corrupción.

Entre las propuestas también surgió la creación de un “zar anticorrupción”, planteada por Néstor Yujra (Patria Sol).

Tahuichi Tahuichi Quispe (Jallalla) propuso incluso gestionar la construcción de una cárcel en Milluni para quienes roben recursos de la ciudad.

En materia de seguridad, varios aspirantes plantearon fortalecer el trabajo policial, instalar más cámaras, drones y fibra óptica, además de crear cuerpos civiles de apoyo.

Omar Pati (Alianza Social Patriótica – ASP) propuso crear los “guardianes de El Alto” con 2.500 guardias municipales, mientras que Néstor Yujra planteó conformar una “patrulla élite” para combatir la delincuencia.

También se reiteró el compromiso de cerrar bares clandestinos en distintos barrios de la ciudad.

Empleo juvenil, otro desafío clave

La falta de empleo para los jóvenes también apareció como uno de los principales desafíos.

Entre las propuestas se mencionaron pasantías pagadas, programas de emprendimiento y proyectos de desarrollo productivo para generar nuevas fuentes laborales.

“Hay que solucionar la falta de empleo; está sangrando a El Alto. Los jóvenes no saben qué hacer cuando salen de las universidades”, afirmó Eynar Viscarra (Suma por el Bien Común).

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