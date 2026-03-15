Estas son las identidades de los extranjeros aprehendidos vinculados a Marset

Las autoridades bolivianas han ejecutado un golpe estratégico contra las redes de narcotráfico al identificar a los extranjeros aprehendidos en los recientes operativos. Entre los nombres destaca Tatiana Verónica Marset Alba, de nacionalidad uruguaya y media hermana del prófugo Sebastián Marset.

Durante su presentación pública, Marset Alba se mostró desafiante y sonriente ante las cámaras de los medios de comunicación. Tras su audiencia cautelar, la justicia determinó su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones sobre sus vínculos criminales.

Junto a ella, la policía identificó a otros tres ciudadanos extranjeros implicados en la estructura logística de la organización. Se trata de los colombianos Yeison Javier Ortega Álvarez y Jaime Andrés Rodríguez Plata, además del venezolano Maiker Samir Torres Salgado.

Los allanamientos realizados en Warnes y otros puntos de Santa Cruz permitieron la incautación de 16 avionetas estacionadas en aeródromos estratégicos. En estas intervenciones, las fuerzas del orden también hallaron 54 kilos de marihuana y un arsenal de armas de alto calibre.

Parte de la logística del grupo incluía 10 vehículos de alta gama, entre los que destaca una unidad con blindaje de nivel 7, el más alto del mercado. Asimismo, se confiscaron cinco inmuebles y dos motocicletas de alto valor que formaban parte del patrimonio de la red.

Un hallazgo que sorprendió a los peritos fue la presencia de dos cajas fuertes con dimensiones superiores a la estatura de una persona promedio. Además, se encontraron máscaras de silicona hiperrealistas, presuntamente utilizadas para evadir los controles de identidad en sus desplazamientos.

Este operativo conjunto marca un hito en la persecución de la organización criminal que lidera el uruguayo Sebastián Marset. Las autoridades continúan con el peritaje de los bienes incautados para desglosar la ruta del dinero y posibles nexos locales.

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