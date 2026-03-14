Golpe al narcotráfico: Gobierno reporta afectación de $us 15 millones a la red criminal de Marset

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, confirmó una afectación de 15 millones de dólares a la red criminal de Marset tras una serie de intervenciones estratégicas. Este golpe financiero, debilita estructuralmente a la organización del narcotraficante uruguayo que hoy reside en una cárcel de Estados Unidos.

Las autoridades calificaron la intervención como un operativo casi perfecto debido a la magnitud de los bienes secuestrados en el territorio boliviano. Entre los activos incautados destacan 16 avionetas y 10 vehículos, incluyendo una unidad con blindaje de categoría 7 diseñado para resistir ataques de alto poder.

La logística del grupo también se vio mermada con la toma de cinco inmuebles totalmente amoblados y dos motocicletas utilizadas para sus desplazamientos. Asimismo, el arsenal confiscado suma 21 armas de diferentes calibres, lo que evidencia el alto perfil bélico de la red desarticulada.

En cuanto a sustancias controladas, el reporte oficial señala el decomiso de 54 kilos de marihuana, cargamento con un valor estimado de 54 mil dólares en el mercado. Esta acción impidió que la mercancía generara mayores réditos para el financiamiento de actividades ilícitas en la región.

Finalmente, la ofensiva contra la organización resultó en la aprehensión de ocho personas vinculadas directamente con el esquema delictivo. Cuatro sospechosos fueron capturados en la fase inicial del despliegue, mientras que los restantes cayeron durante el seguimiento de los operativos posteriores.

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