Presentan a los aprehendidos durante el operativo de captura de Marset

La Policía Boliviana, en conferencia de prensa, indicó que se aprehendió a cuatro ciudadanos durante la captura de Marset y que también se aprehendieron otras cuatro personas durante los operativos posteriores, quienes cumplían roles estratégicos en la custodia de bienes de Marset. Entre los capturados destacan un ciudadano brasileño vinculado a la organización criminal Comando Vermelho y un sujeto de nacionalidad chilena.

Los detenidos fueron ubicados en tres inmuebles del Urubó y dos hangares en Warnes, puntos clave para la logística del narcotráfico internacional. Según las investigaciones, este grupo era el responsable de resguardar una flota de 10 avionetas, incluyendo la aeronave personal del exprófugo uruguayo.

La peligrosidad de los aprehendidos se evidencia en el arsenal secuestrado bajo su vigilancia, que incluía fusiles, escopetas y granadas de guerra. Además del armamento, los sujetos tenían bajo su control vehículos blindados y cargamentos de droga con el distintivo del grupo criminal.

Con estas capturas, las autoridades buscan extraer información vital que permita dar con el paradero de Marset y desarticular otras células activas. La presencia de extranjeros con antecedentes en carteles internacionales confirma la complejidad de la red que operaba en territorio nacional.

Gral. Miko Sokol, comandante general de la Policía: “Se ha desarrollado con gran éxito este operativo. El éxito de este operativo ha sido en función a todo el trabajo que la Policía Boliviana ha estado haciendo en los últimos 3 meses”.

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