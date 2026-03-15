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Sergio Choque apunta a crear un Banco Municipal en El Alto

El candidato por A-UPP apuesta a liberar licencias de funcionamientos en favor de los emprendedores de El Alto.

Red Uno de Bolivia

14/03/2026 21:20

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Sergio Choque, candidato a la Alcaldía de El Alto por la agrupación A-UPP, dijo que su propuesta apunta a fortalecer la economía de los alteños a través de ferias, y con la implementación de un banco municipal para apoyar a los emprendedores y liberar las licencias de funcionamientos.

Con relación a la planificación, afirmó que El Alto dejará de ser un municipio desordenado y ‘corrupto’ y que la salud y la educación será prioridad en su gestión.

“El Gobierno municipal de El Alto es desordenado, es corrupto que tenemos que ordenarlo”, indicó.

Hizo mención al Multipropósito para garantizar la dotación de agua potable en El Alto.

Con miras a las elecciones subnacionales de este 22 de marzo, este sábado se desarrolla el debate de candidatos a la Alcaldía de la ciudad de El Alto. Por la cantidad de los postulantes, el órgano electoral de La Paz decidió dividir en dos bloques.

El debate se desarrolló en base a los ejes temáticos: urbanismo, finanzas, salud y educación.

 

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