Inscripciones escolares en Bolivia: fechas, requisitos y todo lo que debes saber para este 2026

El regreso a clases ya se siente en los hogares bolivianos. Desde este lunes 19 de enero, el Ministerio de Educación activó oficialmente el proceso de inscripción escolar para estudiantes nuevos y por traslado, dando inicio a un nuevo año de aprendizaje, retos y oportunidades.

El calendario está respaldado por la Resolución Ministerial 0001/2026, que regula la gestión educativa de este año y ratifica que el inicio de clases será el lunes 2 de febrero de 2026 en todo el país.

Fechas que no debes olvidar

19 y 20 de enero

Inscripción de estudiantes nuevos en: Educación Inicial (1.º y 2.º) Primaria y Secundaria (1.º año)

21 al 23 de enero

Inscripción de estudiantes por traslado de unidad educativa.

Estudiantes regulares

La inscripción es automática, pero debe confirmarse de manera presencial durante los primeros 15 días de clases.

Requisitos

Para estudiantes nuevos se solicitará:

Certificado de nacimiento y cédula de identidad

(o documentos alternativos en el caso de estudiantes extranjeros).

Carnet de vacunas , que no es excluyente y puede regularizarse durante el año.

Certificado de centro infantil, para quienes ingresan a 2.º de Inicial o 1.º de Primaria.

El Ministerio recordó que ningún estudiante puede ser rechazado por falta de documentos. En casos de vulnerabilidad, se permitirá presentar una declaración jurada de buena fe, priorizando el derecho a la educación.

Registro RUDE y responsabilidad de directores

Todas las inscripciones deben realizarse mediante el formulario RUDE, firmado por el padre, madre o tutor y el director de la unidad educativa.

La información tiene carácter de declaración jurada y será registrada en el Sistema de Información Educativa (SIE).

Las autoridades educativas advirtieron que los directores son responsables de evitar errores, duplicaciones o inscripciones irregulares.

Colegios con alta demanda

Las familias que participaron en la preinscripción y sorteo en noviembre de 2025 no deberán acudir a la unidad educativa, ya que la inscripción será automática a través del SIE.

Para la gestión 2027, el Ministerio anunció que se emitirá un cronograma oficial para nuevas preinscripciones.

Inclusión sin excusas

La normativa es clara: está prohibido rechazar a estudiantes con discapacidad, talento extraordinario o condiciones dentro del espectro autista.

Cuando se detecten necesidades especiales, se activarán evaluaciones psicopedagógicas, y además se habilitan inscripciones excepcionales durante todo el año para estudiantes de zonas rurales o en desventaja social.

Inicio de clases

El lunes 2 de febrero de 2026, millones de estudiantes volverán a las aulas. Para muchos será su primer día de clases; para otros, un nuevo capítulo en su formación.

El mensaje oficial es claro: la educación es un derecho y nadie debe quedarse atrás.

