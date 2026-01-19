TEMAS DE HOY:
Educación

Inscripciones escolares en Bolivia: fechas, requisitos y todo lo que debes saber para este 2026

El Ministerio de Educación difundió el calendario oficial, requisitos, reglas y prohibiciones que deben cumplir padres, estudiantes y unidades educativas.

Silvia Sanchez

19/01/2026 6:31

Foto: Portal Educación Bolivia
Bolivia

El regreso a clases ya se siente en los hogares bolivianos. Desde este lunes 19 de enero, el Ministerio de Educación activó oficialmente el proceso de inscripción escolar para estudiantes nuevos y por traslado, dando inicio a un nuevo año de aprendizaje, retos y oportunidades.

El calendario está respaldado por la Resolución Ministerial 0001/2026, que regula la gestión educativa de este año y ratifica que el inicio de clases será el lunes 2 de febrero de 2026 en todo el país.

Fechas que no debes olvidar

  • 19 y 20 de enero
    Inscripción de estudiantes nuevos en:

    • Educación Inicial (1.º y 2.º)

    • Primaria y Secundaria (1.º año)

  • 21 al 23 de enero
    Inscripción de estudiantes por traslado de unidad educativa.

  • Estudiantes regulares
    La inscripción es automática, pero debe confirmarse de manera presencial durante los primeros 15 días de clases.

Requisitos

Para estudiantes nuevos se solicitará:

  • Certificado de nacimiento y cédula de identidad
    (o documentos alternativos en el caso de estudiantes extranjeros).

  • Carnet de vacunas, que no es excluyente y puede regularizarse durante el año.

  • Certificado de centro infantil, para quienes ingresan a 2.º de Inicial o 1.º de Primaria.

El Ministerio recordó que ningún estudiante puede ser rechazado por falta de documentos. En casos de vulnerabilidad, se permitirá presentar una declaración jurada de buena fe, priorizando el derecho a la educación.

Registro RUDE y responsabilidad de directores

Todas las inscripciones deben realizarse mediante el formulario RUDE, firmado por el padre, madre o tutor y el director de la unidad educativa.

La información tiene carácter de declaración jurada y será registrada en el Sistema de Información Educativa (SIE).

Las autoridades educativas advirtieron que los directores son responsables de evitar errores, duplicaciones o inscripciones irregulares.

 

Colegios con alta demanda

Las familias que participaron en la preinscripción y sorteo en noviembre de 2025 no deberán acudir a la unidad educativa, ya que la inscripción será automática a través del SIE.

Para la gestión 2027, el Ministerio anunció que se emitirá un cronograma oficial para nuevas preinscripciones.

Inclusión sin excusas

La normativa es clara: está prohibido rechazar a estudiantes con discapacidad, talento extraordinario o condiciones dentro del espectro autista.

Cuando se detecten necesidades especiales, se activarán evaluaciones psicopedagógicas, y además se habilitan inscripciones excepcionales durante todo el año para estudiantes de zonas rurales o en desventaja social.

Inicio de clases

El lunes 2 de febrero de 2026, millones de estudiantes volverán a las aulas. Para muchos será su primer día de clases; para otros, un nuevo capítulo en su formación.

El mensaje oficial es claro: la educación es un derecho y nadie debe quedarse atrás.

