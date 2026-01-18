Colegios particulares confirman congelamiento de pensiones hasta nuevo tratamiento

Este lunes, el sistema educativo privado en Bolivia abre sus puertas para el proceso de inscripciones de la gestión 2026. Ernesto Suárez, presidente de la Asociación de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop), informó que el sector se encuentra socializando las instructivas oficiales del Ministerio de Educación, con especial énfasis en la edad cronológica de los nuevos estudiantes y la estabilidad económica para los padres de familia durante este inicio de año.

Uno de los puntos que mayor confusión ha generado en gestiones pasadas es el límite de edad para el ingreso a los primeros niveles. Suárez aclaró que se mantiene una medida excepcional para los niños que ingresan a prekínder, kínder y primero de primaria.

“Estamos socializando el tema de las fechas de la edad de inscripción que ha sido un problema a nivel nacional; niños comprendidos entre 4, 5 y 6 años tienen que cumplir la edad hasta el 30 de junio de esta gestión de manera excepcional”, manifestó el representante nacional.

Asimismo, detalló el cronograma específico para quienes buscan un cambio de institución: los traslados y cambios de unidades educativas se realizarán exclusivamente entre el 21 y 23 de enero.

Respecto a la economía familiar, Suárez llevó tranquilidad a los padres de familia al confirmar que el costo de las mensualidades no sufrirá modificaciones inmediatas. El tema del arancel educativo se mantendrá en pausa hasta que se realicen las mesas de trabajo técnico programadas para el primer trimestre del año.

“Respecto a las pensiones escolares, recordar que está completamente congelado hasta un nuevo tratamiento que se realizará en el mes de abril, por lo que por el momento no debe existir un incremento”, afirmó el directivo.

Con esta medida, se busca que el proceso de inscripción sea fluido y se respete la normativa vigente mientras se llega a un acuerdo definitivo con las autoridades correspondientes.

