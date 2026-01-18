Magisterio Urbano de La Paz denuncia abandono en colegios y pide aulas con máximo 20 estudiantes

La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz (FDTEULP) expresó su preocupación por el estado de las infraestructuras educativas y la calidad del aprendizaje en la sede de Gobierno. El dirigente del sector, Felipe Loza, fue enfático al señalar que las condiciones actuales no son las óptimas para recibir a los estudiantes este 2026, criticando la falta de mantenimiento profundo por parte de las autoridades municipales.

Para el magisterio paceño, los trabajos realizados en las unidades educativas son insuficientes y no resuelven los problemas estructurales. Según manifestó Loza, el abandono de las aulas es una constante que se repite cada año

“Con seguridad en las diferentes unidades educativas el gobierno municipal, como siempre, no hizo la atención correspondiente. Si bien hacen algunos maquillajes, ese tema es superficial; el tema de fondo es que los cursos no están adecuados”, manifestó un dirigente del sector.

Más allá de la infraestructura, el Magisterio plantea una reestructuración pedagógica que permita una enseñanza personalizada. Loza sostiene que el hacinamiento en las aulas impide un seguimiento real del aprendizaje y fomenta un sistema basado únicamente en la memoria.

“Nosotros planteamos que en cada curso debemos tener como máximo 20 estudiantes, para hacer el seguimiento correspondiente del aprendizaje. La educación tiene que estar ligada entre teoría y práctica, no ser memorístico como actualmente se ve”, afirmó el dirigente.

Loza señaló que es urgente que el estudiante descubra su verdadera vocación aplicando los conocimientos en el aula, rompiendo con el esquema de aprender "encerrados en cuatro paredes" sin conexión con la realidad práctica.

