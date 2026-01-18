¿Cómo obtener el 20% de descuento en luz si eres adulto mayor? Requisitos y pasos

La Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) Corporación ha reafirmado la plena vigencia de la Ley N.º 1886, la cual otorga una protección económica fundamental en el pago del servicio eléctrico.

Esta normativa permite que todas las personas que hayan alcanzado los 60 años puedan aliviar sus gastos mensuales, asegurando que el acceso a la energía eléctrica no represente una carga excesiva en esta etapa de su vida y permitiendo que esos recursos se destinen a otras prioridades familiares.

¿Quiénes y cómo se benefician?

Rebaja del 20%: El descuento se aplica de forma mensual sobre la factura generada.

Toque de consumo: La reducción es efectiva para los primeros 100 kWh consumidos en el mes, lo que fomenta el uso eficiente de la energía en el hogar.

Uso domiciliario: Es requisito indispensable que el punto de suministro esté registrado bajo la categoría de vivienda o domicilio particular.

¿Cómo activar el beneficio?

El trámite debe realizarse de manera presencial en las oficinas de la empresa distribuidora correspondiente a cada zona. Se necesita presentar:

Cédula de identidad (original y fotocopia)

Último aviso de cobranza (original y fotocopia)

La ley exige renovar el registro anualmente para evitar que se suspenda el beneficio. ENDE recomienda a los usuarios y sus familias verificar sus facturas y acudir a los puntos de atención autorizados si el descuento ya no aparece reflejado.

