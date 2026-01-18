Descuento en luz para adultos mayores: conozca los requisitos y dónde hacer el trámite

La Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) Corporación informó a través de sus redes sociales sobre la vigencia del beneficio de descuento en el servicio eléctrico destinado a los adultos mayores. Gracias al cumplimiento de la Ley N.° 1886, todas las personas de 60 años o más tienen el derecho de acceder a una rebaja directa en sus facturas mensuales.

Por ello, es fundamental que los adultos mayores y sus familias conozcan el procedimiento correcto para activar el descuento del 20% en el consumo de energía eléctrica. Este derecho, requiere de un registro previo ante la empresa distribuidora de electricidad correspondiente para validar la identidad y el domicilio del beneficiario.

Documentación necesaria

Para dar inicio al trámite, el interesado debe presentar los siguientes documentos en cualquier oficina de atención al cliente o sistema eléctrico local:

Cédula de identidad: Se requiere presentar el documento original vigente y una fotocopia para acreditar que el solicitante tiene 60 años o más.

Aviso de cobranza: Se debe llevar una factura de luz reciente (original y fotocopia) para identificar el número de medidor y asegurar que el servicio pertenezca a la categoría domiciliaria.

Pasos para consolidar el beneficio

El trámite ha sido diseñado para ser sencillo, pero cuenta con reglas estrictas de transparencia:

Trámite Personal: Por disposición legal, el registro debe ser realizado por el titular del beneficio de manera presencial.

Verificación de Consumo: El descuento se verá reflejado en la siguiente facturación y se aplicará sobre los primeros 100 kWh consumidos en el mes.

Vigencia Anual: Este es un punto crítico; el beneficio debe renovarse cada año. De no realizarse la actualización presencial en las oficinas, el sistema dará de baja el descuento automáticamente.

Consejo Útil: Se recomienda a los usuarios revisar periódicamente su aviso de cobranza. Si el descuento de la Ley 1886 no aparece detallado, es probable que el plazo de renovación haya vencido, por lo que deberá acudir nuevamente a las oficinas para reactivarlo y seguir protegiendo su economía familiar.

