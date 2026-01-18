Caso harina subvencionada: Huanca con detención preventiva y Mamani con arresto domiciliario

La audiencia de medidas cautelares de los exministros de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y Economía Plural, Zenón Mamani, concluyó a las 05:30 de este domingo 18 de enero. El proceso, iniciado a denuncia del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), determinó la situación jurídica de ambas exautoridades.

Para el exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca Chura, el juez dispuso la detención preventiva por el lapso de cuatro meses en la cárcel de Patacamaya. La exautoridad deberá cumplir esta medida en el Centro Penitenciario de Patacamaya mientras continúan las investigaciones del caso harina subvencionada de Empresa Estatal de Apoyo a la Producción (Emapa).

En el caso de Zenón Pedro Mamani Ticona, exministro de Economía Plural, la justicia determinó medidas menos severas, otorgándole la detención domiciliaria. Para acceder a este beneficio, Mamani deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Verificación oficial de su domicilio.

Arraigo (prohibición de abandonar el país).

Pago de una fianza económica de Bs 50.000.

Presentación ante el registro biométrico del Ministerio Público dos veces al mes.

Pese a las determinaciones del Juzgado 11 de Instrucción Penal, la representación de la Fiscalía presentó un recurso de apelación incidental en plena audiencia.

El Ministerio Público sostiene que las medidas, particularmente las otorgadas a Mamani, no son suficientes para garantizar la presencia de los imputados en el proceso, por lo que el caso pasará a una instancia superior para su revisión.

