Gerente de Emapa tras detención de exministros: "Había una red entre autoridades y civiles para beneficiarse de la subvención"

Tras la aprehensión de los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani, el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, brindó, en Que No Me Pierda, declaraciones contundentes sobre los presuntos hechos de corrupción que involucran a exautoridades y dirigentes sociales. Según Siles, las investigaciones apuntan a una estructura organizada que aprovechaba los recursos estatales para fines personales.

Una red de beneficios ilícitos

Siles explicó que la detención y ampliación de la investigación contra los exministros surge de la identificación de acciones sistemáticas. “El hecho de tener exfuncionarios, de tener exautoridades, así como también actores de la sociedad civil (...) van mostrando que las distintas acciones incorrectas que se realizaban darían a entender que se habría podido constituir (...) una red de corrupción”, afirmó el gerente.

De acuerdo con la autoridad, este grupo habría hecho un “mal uso de la subvención y mal uso de las inversiones en las plantas para beneficiarse a sí mismos”. Entre las pruebas clave se encuentran tres contratos específicos con el dirigente Rubén Ríos, que incluyen el transporte de harina, alquiler de galpones y aprovisionamiento del producto.

Impacto económico: "Cifras tremendas"

El gerente detalló que los montos del daño económico al Estado son "exorbitantes" y no se limitan únicamente a la subvención de la harina. Los casos identificados hasta la fecha son:

Caso Harina (1 y 2): Bs 6,6 millones de daño económico.

Planta de acopio de papa (El Alto): Bs 148 millones de afectación.

Planta piscícola (Lago Titicaca): Bs 87,7 millones (obra reportada como inconclusa).

Enriquecimiento ilícito: Se identificaron Bs 16 millones en la cuenta personal del exdirigente Rubén Ríos.

“Son tremendas cifras que se han identificado, por eso es que el proceso de investigación y el proceso de auditorías está siendo encarado de manera muy seria”, subrayó Siles.

Responsabilidad jerárquica y "barrido" institucional

Ante la defensa de las exautoridades, Siles fue tajante al recordar que Emapa no es un ente autónomo fuera del control estatal. “Emapa tiene un ente matriz del cual depende y este es el Ministerio de Desarrollo Productivo (...) por lo cual hay un deber como funcionarios públicos de poder realizar la fiscalización y el monitoreo”, explicó, señalando que el Directorio y el Ministerio debían supervisar los resultados de la empresa.

Finalmente, informó que se ha realizado un “barrido total” del personal en cargos de toma de decisiones, reemplazando a gerentes y jefes de unidad por personal idóneo. “Esta limpieza ha iniciado por las instancias tomadoras de decisiones (...) para eliminar los hechos de corrupción y seguir trabajando en asegurar la soberanía alimentaria”, concluyó.

Se espera que este sábado 17 de enero, la justicia determine las medidas cautelares para los exministros Huanca y Mamani, quienes permanecen en celdas policiales investigados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Mira la programación en Red Uno Play