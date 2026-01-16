Abogado Eduardo León tras aprehensión de exministros: "Jugaron con el hambre del pueblo"

La investigación por el presunto desvío de insumos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) dio un giro radical este jueves con la aprehensión de los exministros de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca Chura y Zenón Pedro Mamani. Tras prestar su declaración informativa, la Fiscalía ordenó su detención inmediata, vinculándolos con una red de corrupción que operaba bajo el amparo de sus despachos.

Responsabilidad por "comisión y omisión"

Para el abogado Eduardo León, representante de la parte denunciante, la responsabilidad de los exministros es innegable. León afirma que ambos tenían pleno conocimiento de que EMAPA entregaba harina a una confederación de panificadores "fantasma", liderada por Rubén Ríos, que carecía de personería jurídica.

“La responsabilidad, ya sea por omisión o por comisión de estas dos exautoridades, está claramente establecida. Jugaron con el hambre del pueblo y con el pan por culpa de este tipo de corruptos; por culpa de este grupo de delincuentes es que hoy tenemos el pan a 80 centavos”, aseveró León de manera tajante.

El "Clan Ríos" y el tráfico de manteca

León denunció que, mientras el Estado subvenciona insumos para mantener la canasta familiar, una organización criminal familiar —a la que denomina el "Clan Ríos"— se encargaba de revender estos productos en el mercado negro. Según el jurista, la red involucra a más de 35 familiares, entre hijos, nueras, yernos y primos.

“Hemos acreditado nombres y apellidos de toda la familia. Son 35 personas del clan Ríos que han tenido el beneficio de la harina y la manteca subvencionada. Es un escandaloso manejo de dineros del Estado”, señaló el abogado.

Incluso alertó que la actividad ilícita persiste en la actualidad:

“El señor Eduardo Ríos sigue vendiendo la manteca; tienen una casa camino a Laja donde almacenan harina y levadura desde diciembre. Han creado un grupo de WhatsApp donde ofrecen los productos entre las 3 y 4 de la mañana”.

Daño económico y próximos pasos

Aunque el informe oficial inicial mencionaba un daño de 6 millones de bolivianos, León estima que la cifra real es mucho más profunda. Sostiene que solo entre el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, y el dirigente Rubén Ríos, el daño supera los 30 millones de bolivianos.

Las exautoridades permanecen en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a la espera de su audiencia de medidas cautelares. León adelantó que solicitará la detención preventiva de ambos, argumentando que existen al menos 50 personas involucradas en esta red que aún deben ser citadas a declarar.

