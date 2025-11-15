Dirigente panificador denuncia a Franklin Flores y Rubén Ríos por presunto desvío de harina en Emapa

El dirigente panificador Dandy Mallea anunció que solicitará el arraigo y la detención preventiva en la cárcel para los principales involucrados.
El dirigente panificador Dandy Mallea realizó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, señalando un presunto caso de corrupción y mal manejo en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que involucra directamente al exgerente general Franklin Flores y al dirigente de la Confederación de Panificadores Industriales de Bolivia, Rubén Ríos.
Mallea indicó que la denuncia fue presentada inicialmente al presidente Luis Arce Catacora el 1 de octubre y que la investigación ya está en manos de la Fiscalía.
El foco de la denuncia: El desvío de harina
La denuncia se centra en un contrato de compra de harina por parte de Emapa a una importadora de propiedad de Rubén Ríos, quien a su vez es dirigente panificador.
El Ministerio de Transparencia ya realizó una investigación preliminar y remitió las evidencias al Fiscal Anticorrupción, ante quien Mallea se apersonó para prestar su declaración informativa.
Piden detención para evitar obstrucción
El dirigente panificador confirmó que, además de Flores y Ríos, otras tres personas más están involucradas inicialmente y serán convocadas por la Fiscalía.
Mallea fue enfático al manifestar el descontento por las medidas cautelares aplicadas en otros procesos (como la detención domiciliaria a Flores por el caso de la fábrica de papas), y anunció que solicitará el arraigo y la detención preventiva en la cárcel para los principales involucrados.
"Nosotros vamos a hacer que... estos señores vayan a tener que entrar dentro de las rejas. Por lo tanto, para que no pueda interferir en las investigaciones, vamos a solicitar su detención en la cárcel", declaró Mallea.
El denunciante también adelantó que se solicitarán dos auditorías adicionales a Emapa para esclarecer completamente la situación, buscando identificar a los "verdaderos responsables" de este hecho que considera un "mal manejo" de los recursos económicos de todos los bolivianos.
