Dirigente panificador denuncia a Franklin Flores y Rubén Ríos por presunto desvío de harina en Emapa

El dirigente panificador Dandy Mallea realizó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, señalando un presunto caso de corrupción y mal manejo en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que involucra directamente al exgerente general Franklin Flores y al dirigente de la Confederación de Panificadores Industriales de Bolivia, Rubén Ríos.

Mallea indicó que la denuncia fue presentada inicialmente al presidente Luis Arce Catacora el 1 de octubre y que la investigación ya está en manos de la Fiscalía.

El foco de la denuncia: El desvío de harina

La denuncia se centra en un contrato de compra de harina por parte de Emapa a una importadora de propiedad de Rubén Ríos, quien a su vez es dirigente panificador.

Según Mallea, Emapa compró un total de 20.000 bolsas de harina. Existe evidencia (una nota presentada al Ministerio de Transparencia) en la que una funcionaria de Emapa solicita a Rubén Ríos la entrega del saldo restante, ya que solo se habrían recibido 17.000 bolsas. Mallea sostiene que Franklin Flores, en nombre de Emapa, pagó la totalidad de las 20.000 bolsas, quedando un saldo de 3.000 bolsas cuya entrega es incierta.

El Ministerio de Transparencia ya realizó una investigación preliminar y remitió las evidencias al Fiscal Anticorrupción, ante quien Mallea se apersonó para prestar su declaración informativa.

Piden detención para evitar obstrucción

El dirigente panificador confirmó que, además de Flores y Ríos, otras tres personas más están involucradas inicialmente y serán convocadas por la Fiscalía.

Mallea fue enfático al manifestar el descontento por las medidas cautelares aplicadas en otros procesos (como la detención domiciliaria a Flores por el caso de la fábrica de papas), y anunció que solicitará el arraigo y la detención preventiva en la cárcel para los principales involucrados.

"Nosotros vamos a hacer que... estos señores vayan a tener que entrar dentro de las rejas. Por lo tanto, para que no pueda interferir en las investigaciones, vamos a solicitar su detención en la cárcel", declaró Mallea.

El denunciante también adelantó que se solicitarán dos auditorías adicionales a Emapa para esclarecer completamente la situación, buscando identificar a los "verdaderos responsables" de este hecho que considera un "mal manejo" de los recursos económicos de todos los bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play