De la Fuente, DT de España: “Azkargorta fue mi entrenador en Sevilla, inolvidable”

Antes de iniciar la conferencia de prensa previa al duelo contra Georgia, De la Fuente seleccionador de España, expresó sus condolencias por la muerte del técnico que dirigió y clasificó a Bolivia al Mundial de 1994.

“Antes de comenzar la rueda de prensa, permítanme dar mis pésames y condolencias a toda la familia y amigos de Xabi Azkargorta. Fue un grandísimo entrenador y un buen amigo; además, fue mi entrenador en el Sevilla durante dos temporadas inolvidables. De verdad, que descanse en paz”, declaró el DT español.

Xabier Azkargorta falleció la mañana de este viernes en Santa Cruz, y el mundo del fútbol llora la partida del exseleccionador.

Mira la programación en Red Uno Play