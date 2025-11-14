TEMAS DE HOY:
Deportes

De la Fuente, DT de España: “Azkargorta fue mi entrenador en Sevilla, inolvidable”

El actual entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, recordó las cualidades del exseleccionador de La Verde, Xabier Azkargorta, quien falleció esta jornada en Santa Cruz, Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

14/11/2025 12:24

Luis de la Fuente, DT de España, y el exseleccionador Xabier Azkargorta. Foto: Internet.
España.

Antes de iniciar la conferencia de prensa previa al duelo contra Georgia, De la Fuente seleccionador de España, expresó sus condolencias por la muerte del técnico que dirigió y clasificó a Bolivia al Mundial de 1994.

“Antes de comenzar la rueda de prensa, permítanme dar mis pésames y condolencias a toda la familia y amigos de Xabi Azkargorta. Fue un grandísimo entrenador y un buen amigo; además, fue mi entrenador en el Sevilla durante dos temporadas inolvidables. De verdad, que descanse en paz”, declaró el DT español.

Xabier Azkargorta falleció la mañana de este viernes en Santa Cruz, y el mundo del fútbol llora la partida del exseleccionador.

