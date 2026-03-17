Acuerdo "histórico" entre la FIFA y YouTube, que será plataforma preferente del Mundial 2026

La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó de «histórico» para convertir a YouTube en «plataforma preferente» del Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en EE.UU, México y Canadá, con el objetivo de ampliar el alcance global del torneo.

La alianza permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales utilizar sus canales oficiales en YouTube para ofrecer contenidos como resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y material a la carta, con el fin de incrementar la interacción con los aficionados en todo el mundo, explicó la FIFA en un comunicado.

Principal novedad

Como principal novedad, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán retransmitir en directo los diez primeros minutos de cada partido a través de YouTube, además de emitir íntegramente una selección de encuentros en determinadas regiones, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias, según el organismo.

El acuerdo también contempla la publicación de contenido prémium en el canal oficial de la FIFA, así como la difusión de material procedente de su archivo digital, incluidos partidos históricos completos y momentos emblemáticos, para generar expectación antes del inicio del torneo.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que la colaboración permitirá “llegar a aficionados de todo el mundo como nunca” y reforzar la presencia del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos «en el cambiante panorama mediático».

Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva “global, interactiva y adaptada a los aficionados”, y aseguró que esta alianza ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.

Participación de creadores de contenido

La colaboración incluirá además la participación de creadores de contenido de todo el mundo, «que tendrán acceso sin precedentes al torneo para generar contenidos exclusivos, desde historias humanas hasta análisis tácticos, contribuyendo a ofrecer nuevas perspectivas de la competición».

En enero pasado, la FIFA ya anunció un acuerdo con TikTok para que fuera plataforma preferente del Mundial de 2026 y que los titulares de derechos audiovisuales puedan retransmitir por esa red social en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA.

Mira la programación en Red Uno Play