Un operativo conjunto entre el Ejército y Carabineros de Chile logró frustrar el ingreso de un importante cargamento de droga proveniente de territorio boliviano. La incautación, que suma un total de 47 kilos de clorhidrato de cocaína, tuvo lugar en el sector fronterizo de Ollagüe, en la región de Antofagasta, tras una persecución que terminó con el abandono de la mercancía ilícita.

El incidente se registró la noche del pasado jueves, cuando patrullajes preventivos apoyados por tecnología de cámaras termales detectaron a dos personas cruzando por un paso no habilitado desde Bolivia, según informa el portal Timeline Antofagasta.

El hallazgo y la huida

Según el informe oficial, los individuos fueron visualizados ingresando de manera ilegal cargando dos maletas de pequeñas dimensiones. Al verse sorprendidos por el despliegue de las fuerzas de seguridad, los sujetos decidieron abandonar el cargamento en plena vía pública y emprendieron una veloz huida en dirección a la frontera boliviana, logrando cruzar antes de ser capturados.

Personal de la Tenencia de Ollagüe de Carabineros acudió al punto del hallazgo, donde verificaron que las maletas contenían 45 paquetes tipo "ladrillo". Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de alta pureza, con un peso total aproximado de 47 kilogramos.

Coordinación interinstitucional

El fiscal regional de Antofagasta, Eduardo Peña Martínez, resaltó que la eficacia del procedimiento se debió a los protocolos de trabajo implementados para combatir el narcotráfico transnacional. "Estos golpes impiden que importantes cantidades de droga lleguen a las calles, afectando la salud pública y la seguridad", señaló el persecutor.

Por su parte, el jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, general Cristian Montre Soto, subrayó la relevancia estratégica del control fronterizo:

"La frontera norte es un punto estratégico para el control del crimen organizado. Mantenemos un despliegue permanente junto al Ejército para impedir que estas organizaciones utilicen el territorio para actividades ilícitas".

Por instrucción del Ministerio Público, los agentes del OS7 de la Prefectura de El Loa quedaron a cargo de la investigación. Aunque se realizaron patrullajes intensivos y rastreos en toda la línea fronteriza para dar con el paradero de los responsables, los resultados han sido negativos hasta el momento.

La droga incautada ha sido puesta a disposición de las autoridades sanitarias correspondientes para su destrucción, mientras se refuerza la vigilancia en la zona ante el constante intento de internación de sustancias controladas por pasos no autorizados.

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