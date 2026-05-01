Tragedia en la ruta a Tarija: 3 muertos y 28 heridos tras vuelco de una flota

Una jornada de luto envuelve a la ruta hacia el sur del país. Un bus de la empresa San Lorenzo, que cumplía la ruta La Paz - Tarija, protagonizó un fatal accidente de tránsito en el sector de Falda la Queñua, cerca de la comunidad de Choroma. El saldo preliminar es de tres personas fallecidas y al menos 28 heridos, entre ellos varios menores de edad.

El siniestro se produjo en una zona de curvas cerradas, específicamente después de pasar un túnel. Según los primeros informes policiales y el trabajo de Bomberos en el lugar, se presume que el exceso de velocidad pudo ser la causa principal de que el conductor perdiera el control y terminara volcando el motorizado de costado.

Un rescate impulsado por la solidaridad

Ante la dificultad del terreno y la urgencia de la situación, el auxilio inicial no llegó de las ambulancias, sino de la humanidad de quienes transitaban por la vía. Conductores particulares, transportistas y efectivos de las Fuerzas Armadas que pasaban por el lugar se detuvieron para rescatar a los pasajeros atrapados.

"Vimos mucha gente amontonada y nos pusimos a colaborar. Yo creo que Dios nos puso en ese lugar", relató un testigo que ayudó a evacuar a los heridos más graves en vehículos privados.

Pese a la buena voluntad, los rescatistas improvisados denunciaron que algunos conductores en la carretera no cedían el paso a los vehículos que trasladaban a las víctimas hacia los centros médicos, complicando aún más la emergencia.

Víctimas y estado de los heridos

Los cuerpos de los tres fallecidos ya han sido trasladados a la morgue del Hospital San Juan de Dios. Por su parte, los 28 heridos presentan diversos cuadros de gravedad:

Menores afectados: Se identificó a niños de aproximadamente 1, 3 y 7 años .

Grupos vulnerables: Entre los pacientes ingresados de urgencia se encuentran adultos mayores y una mujer en estado de gestación.

Personal del bus: El chofer del motorizado también resultó herido y se encuentra bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones.

Aunque la lista oficial de la empresa registraba 31 pasajeros, la Policía Boliviana presume que el bus recogió a más personas durante el trayecto en carretera, una práctica común que dificulta el conteo exacto de víctimas.

Una unidad de 10 efectivos de Bomberos trabajó intensamente con equipo especializado para cortar los fierros del bus y rescatar a personas que quedaron atrapadas debajo de la carrocería. "Hemos empezado a escoger a las personas más delicadas para evacuarlas primero", informó el jefe policial a cargo del operativo, confirmando que el caso se encuentra en pleno proceso de investigación para determinar las responsabilidades legales.

Mira la programación en Red Uno Play