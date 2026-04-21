Camión pierde el control y provoca choque múltiple en Sopocachi

El vehículo de carga impactó contra cinco autos estacionados en puertas de Sedem, tras fallar en el ascenso por la calle Jaimes Freyre.

Un camión de carga protagonizó un accidente la tarde de este martes en la calle Jaimes Freyre, en la zona de Sopocachi de La Paz, luego de que el conductor perdiera el control al intentar subir la vía.

De acuerdo con los primeros reportes, el motorizado no logró completar el ascenso, retrocedió y terminó colisionando contra al menos cinco vehículos que se encontraban estacionados en puertas de la empresa Sedem.

Daños materiales

El hecho dejó daños materiales de consideración en los motorizados afectados, mientras que vecinos del sector alertaron sobre el riesgo en esa vía, caracterizada por su pendiente pronunciada.

Investigación en curso

Personal de Tránsito llegó al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas exactas del accidente, además de establecer responsabilidades. No se reportaron heridos, según información preliminar.

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