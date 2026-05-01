“Es un asesinato por encargo”: Analista advierte que el crimen del magistrado busca doblegar al Estado

El abogado y analista de seguridad, Jorge Santistevan, afirmó de manera contundente que el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure no responde a rencillas familiares, sino que se trata de un crimen por encargo. Según el experto, existe una organización criminal que ha ordenado la ejecución, actuando como la cabeza intelectual detrás de este violento atentado en Santa Cruz.

Ataque directo al orden institucional

Santistevan advierte que esta clase de acciones tienen un trasfondo que intenta quebrar la estructura del Estado boliviano.

"Los criminales están intentando romper el orden institucional, tratando de doblegar a un órgano como el Tribunal Agroambiental o al Órgano Judicial en su conjunto", explicó el analista durante su intervención.

Para el especialista, la inacción de las autoridades frente a estos hechos son el escenario ideal para el crecimiento de las mafias. Santistevan sostiene que la parálisis institucional generada por el miedo favorece directamente a las organizaciones criminales que actualmente operan y se expanden en el territorio nacional.

Desafío y control del territorio

El análisis sugiere que el crimen organizado ya no solo opera en las sombras, sino que ha pasado a una fase de desafío frontal contra el aparato estatal. El objetivo de este sicariato sería neutralizar, desmembrar y controlar al Estado, demostrando que tienen la capacidad de atacar a las autoridades de más alto rango.

Finalmente, Santistevan identificó dos mensajes tras la muerte del magistrado: el ajusticiamiento por un presunto pacto incumplido y la propagación del terror.

"El segundo mensaje es el miedo a las autoridades y la ciudadanía", concluyó, señalando que la sociedad civil es la víctima indirecta de este mensaje de violencia.

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