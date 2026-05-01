¡Se acabó la fiesta!: El aniversario de la Villa se extendió hasta el amanecer y terminó con desalojo

La celebración por el 57 aniversario de la Villa Primero de Mayo se extendió hasta la mañana de este viernes y terminó con la intervención policial en inmediaciones del estadio de la zona, donde aún permanecían decenas de personas consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música en vivo.

Según el reporte en directo desde el lugar, la fiesta continuaba cerca de las 6:00 de la mañana, pese a que varias sillas y mesas ya habían sido retiradas y apiladas.

En ese momento, efectivos policiales llegaron hasta el escenario principal para ordenar el cierre definitivo del evento y pedir al grupo musical que apagara los equipos de sonido.

Un oficial explicó que se procedió al desalojo en cumplimiento de la Ley 259, normativa que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas fuera de horario establecido. Además, indicó que la actividad debía haber concluido a las 3:00 de la madrugada.

“Ya concluyó la fiesta, ya concluyó el evento, la gente tiene que retirarse a su domicilio”, señaló la autoridad policial durante la intervención.

Vecinos del sector habrían alertado sobre el exceso de ruido y el prolongado consumo de alcohol, por lo que se solicitó la presencia policial para restablecer el orden.

Las autoridades recordaron que las normas municipales también regulan los niveles de ruido y horarios de fiestas, con el fin de evitar molestias a la población y prevenir incidentes mayores.

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