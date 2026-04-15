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Policial

Operativo policial deja cinco arrestados por sustancias ilícitas

Entre los intervenidos también había menores de edad, quienes fueron entregados a sus padres tras la intervención policial.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/04/2026 11:09

Consumían alcohol en una plaza y fueron arrestados con presunta droga
Santa Cruz, Bolivia

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La Policía arrestó a cinco personas tras un operativo realizado en la zona de Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz, luego de encontrarlas consumiendo bebidas alcohólicas en una plaza pública y en posesión de presuntas sustancias controladas.

El procedimiento se desarrolló en la calle 16 Este, entre Tres Pasos al Frente, cerca de la casa de bomberos voluntarios, donde efectivos policiales hallaron a nueve ciudadanos consumiendo alcohol en una placita del sector.

Según el informe policial, al momento de trasladarlos a dependencias policiales para su registro, en cinco de ellos se encontraron sobres con una sustancia verdusca, presumiblemente marihuana, además de envoltorios con polvo blanco que podría tratarse de cocaína o la droga conocida como “Tusi”.

Entre los intervenidos también había menores de edad, quienes no portaban sustancias ilícitas y fueron entregados a sus padres tras la firma de un compromiso.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fue convocada para realizar las pruebas de campo correspondientes y determinar con exactitud el tipo de sustancia secuestrada.

Asimismo, la Policía informó que entre los arrestados existen personas con antecedentes penales, incluyendo exreclusos que estuvieron en el penal de Palmasola.

Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y confirmar la naturaleza de las sustancias encontradas.

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