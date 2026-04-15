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Policial

Llevó su celular a reparar y el técnico descubrió videos pornográficos con una menor en Los Lotes

Tras recibir la denuncia, la Felcv aprehendió al propietario del teléfono móvil. Según el reporte, el acusado tenía bajo su cuidado a tres sobrinas, a quienes presuntamente utilizaba para invitar a sus amigas a reuniones conocidas como “pijamadas”.

Charles Muñoz Flores

15/04/2026 11:03

Técnico descubre material ilícito con menores y destapa caso de violación agravada en Los Lotes. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un hombre de 38 años fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Estación Policial Integral N° 9 (EPI-9), en la zona de Los Lotes, acusado del delito de violación agravada contra menores de edad.

El caso salió a la luz luego de que el sujeto llevara su teléfono celular a un servicio técnico. Durante la revisión del dispositivo, el técnico detectó material comprometedor que evidenciaría la participación del investigado en actos ilícitos con una menor de 13 años, por lo que procedió a denunciar el hecho ante las autoridades.

Técnico descubre material ilícito con menores y destapa caso de violación agravada en Los Lotes. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

De acuerdo con la información preliminar, el acusado tenía bajo su cuidado a tres sobrinas, a quienes presuntamente utilizaba para invitar a sus amigas a reuniones conocidas como “pijamadas”. Según la denuncia, en ese contexto se habrían producido las agresiones.

Hasta el momento se tiene identificada al menos una víctima, aunque las autoridades no descartan que existan más casos vinculados al mismo hecho.

Técnico descubre material ilícito con menores y destapa caso de violación agravada en Los Lotes. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

La investigación continúa en curso, mientras se realizan las pericias correspondientes y se busca establecer la magnitud del delito.

La Policía y el Ministerio Público trabajan en la recolección de pruebas y en la identificación de posibles nuevas víctimas.

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