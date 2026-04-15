El dólar paralelo y el referencial registran leves variaciones la tarde de este miércoles en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo y el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia registraron este miércoles 15 de abril leves variaciones a lo largo de la jornada, en un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas en el país.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:50 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,39 tanto para la compra como para la venta. La cifra representa un ligero ajuste respecto a las primeras horas del día, cuando se ubicaba en Bs 9,37 para la compra y Bs 9,33 para la venta.

En paralelo, el denominado dólar “blue”, reportado por bolivianblue.net, también presentó variaciones marginales dentro del mercado informal, alcanzando Bs 9,41 para la compra y Bs 9,39 para la venta. Aunque las diferencias son mínimas, evidencian pequeñas brechas entre las plataformas que monitorean el comportamiento del tipo de cambio alternativo.

Este escenario responde a una dinámica en la que la disponibilidad de divisas continúa siendo un factor determinante. La combinación de una oferta limitada y una demanda sostenida mantiene en constante ajuste las cotizaciones en el mercado paralelo, que opera fuera del sistema financiero formal.

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para esta jornada se sitúa en Bs 9,11 para la compra y Bs 9,30 para la venta. Estos valores son utilizados principalmente en operaciones internacionales y pueden registrar variaciones diarias.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son seguidas de cerca por ciudadanos, comerciantes y distintos sectores económicos, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de dólares influye de manera directa en las transacciones cotidianas.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,39

Venta: Bs 9,39

Dólar blue

Compra: Bs 9,41

Venta: Bs 9,39

Banco Central de Bolivia (BCB)

Compra: Bs 9,11

Venta: Bs 9,30

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