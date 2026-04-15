Dan el último adiós a piloto fallecido en accidente aéreo

En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos cercanos y colegas pilotos dieron este miércoles el último adiós a Julio César Sardan Villarroel, quien perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido el pasado lunes.

El piloto fue velado en un salón ubicado en la zona del canal Cotoca, a la altura del segundo anillo. Tras una ceremonia religiosa realizada en horas de la mañana, sus restos mortales fueron trasladados a un cementerio de la zona norte de la capital cruceña, donde fueron inhumados cerca de las 11:00.

Dan el último adiós al piloto Julio César Sardan en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

Sardan falleció junto a su colega Carlos Fernando Moyano, luego de que la aeronave Cessna Citation CP-3243 se precipitara en la zona del Trópico de Cochabamba, cuando cubría la ruta entre La Paz y Santa Cruz.

De acuerdo con información del Ministerio de Obras Públicas, una de las principales hipótesis apunta a una posible despresurización de la cabina, lo que habría provocado la falta de oxígeno en el interior de la aeronave.

Dan el último adiós al piloto Julio César Sardan en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

Esta situación, según el reporte preliminar, pudo haber ocasionado que ambos tripulantes perdieran el conocimiento antes del impacto. Las investigaciones continúan en curso.

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