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Santa Cruz: confirman fallecido por fiebre amarilla y declaran alerta sanitaria

De acuerdo con el reporte del Sedes, en Gutiérrez, se registró el deceso de una persona de 20 años a consecuencia de la enfermedad. 

Red Uno de Bolivia

15/04/2026 11:38

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Ante el reporte del deceso de una persona a consecuencia de la fiebre amarilla en el departamento de Santa Cruz, este miércoles el Servicio Departamental de Salud (Sedes) declaró la alerte epidemiológica por el brote de la enfermedad.

De acuerdo con el gerente epidemiológico del Sedes, Carlos Alberto Hurtado, el deceso se reportó en la localidad de Gutiérrez.  

En abril de 2023 se registró un caso autóctono en Puerto Suárez, el primero en la zona después de 19 años.

En desarrollo... 

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