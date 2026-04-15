Fiebre amarilla: síntomas, riesgos y cómo prevenirla

La fiebre amarilla es una enfermedad aguda y hemorrágica transmitida por mosquitos infectados, principalmente del tipo Aedes aegypti.

La enfermedad puede aparecer entre tres y seis días después de la picadura y, aunque en muchos casos inicia con síntomas similares a los de una gripe fuerte, también puede evolucionar a cuadros graves.

¿Cuáles son los síntomas?

En una primera fase, los pacientes pueden presentar:

Fiebre alta repentina

Escalofríos

Dolor de cabeza intenso

Dolores musculares, especialmente en la espalda

Náuseas y vómitos

En algunos casos, tras una aparente mejoría, la enfermedad entra en una fase tóxica más severa. Allí pueden aparecer síntomas como:

Ictericia o color amarillento en la piel y los ojos

Dolor abdominal

Sangrado por nariz, boca u ojos

Hemorragias internas

Fallas en órganos vitales

Aproximadamente un 15% de los pacientes puede desarrollar esta etapa grave.

¿Cómo prevenirla?

La forma más importante de prevenir la fiebre amarilla es la vacunación.

Una sola dosis de la vacuna brinda protección de por vida y se recomienda aplicarla al menos 10 días antes de viajar a zonas de riesgo.

Además, se aconseja:

Usar repelentes contra insectos

Vestir ropa de manga larga y pantalones largos

Dormir con mosquiteros

Utilizar aire acondicionado o mallas en puertas y ventanas

Evitar acumulaciones de agua donde puedan reproducirse mosquitos

No existe un tratamiento antiviral específico para la fiebre amarilla, por lo que actuar a tiempo puede marcar la diferencia.

Ante síntomas sospechosos, lo más importante es no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.

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