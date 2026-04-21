Tras días de incertidumbre, el equipo médico del Hospital de Niños brindó un reporte esperanzador sobre el estado de salud de la menor internada por fiebre amarilla. A pesar de haber ingresado con un diagnóstico crítico y síntomas de hemorragia severa, la niña presenta actualmente una evolución favorable y se encuentra estable.

El caso ha servido para poner a prueba la eficacia de los esquemas de inmunización. Según las autoridades sanitarias, la menor contaba con la protección de la vacuna desde hace nueve años, un factor que ha sido el "escudo" definitivo contra la agresividad del virus.

La vacuna: la diferencia entre la vida y la muerte

El Dr. Roberto Tórrez, epidemiólogo del nosocomio, explicó que, si bien la menor contrajo la enfermedad, el hecho de estar vacunada permitió que su organismo reaccionara con mayor rapidez, logrando que el cuadro médico fuera de menor duración y gravedad.

"Esta menor tenía una vacuna desde el 2017, estaba protegida. Lo que hacen las vacunas es protegernos contra la enfermedad grave y, obviamente, contra la muerte", enfatizó el especialista, destacando el "grandioso trabajo" realizado desde el área de emergencias hasta la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

A pesar de la mejoría de la pequeña, la preocupación en el departamento persiste. En los últimos días se ha confirmado que tres menores de edad han dado positivo a las pruebas de laboratorio para fiebre amarilla, lo que ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica.

Los médicos recordaron a la población que las personas no vacunadas suelen enfrentar internaciones más largas, secuelas permanentes o desenlaces fatales. Por ello, instan a los padres de familia a acudir a los centros de salud para asegurar que sus hijos cuenten con esta dosis vital, especialmente ante la confirmación de nuevos casos en la región.

Mira la programación en Red Uno Play