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Fiebre amarilla en Santa Cruz: Todo lo que debes saber tras la alerta sanitaria

Una persona falleció y otros casos están bajo vigilancia tras confirmarse un brote de fiebre amarilla en la provincia Cordillera.  

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/04/2026 22:33

Santa Cruz, Bolivia

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Santa Cruz se encuentra en alerta sanitaria tras la confirmación de un brote de fiebre amarilla en la provincia Cordillera, donde un joven de 20 años falleció a causa de complicaciones derivadas de esta enfermedad viral.

El caso se registró en el municipio de Gutiérrez y encendió las alarmas de las autoridades de salud, que activaron de inmediato un operativo de emergencia para contener la propagación del virus.

De acuerdo con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), existe además un segundo caso positivo vinculado epidemiológicamente al fallecido, lo que confirma la transmisión autóctona de la enfermedad en la zona, un hecho que no se reportaba en el país desde hace varios años. Asimismo, se investiga un tercer caso sospechoso.

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica hemorrágica transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Sus síntomas iniciales suelen aparecer entre tres y seis días después del contagio e incluyen fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio extremo.

En los cuadros más severos, la enfermedad puede provocar ictericia —coloración amarillenta de la piel y los ojos—, hemorragias internas y falla orgánica, poniendo en riesgo la vida del paciente.

Ante esta situación, el Sedes declaró alerta sanitaria y desplegó brigadas de respuesta rápida para realizar fumigación, vacunación masiva y vigilancia epidemiológica en la región afectada.

Las autoridades exhortaron a la población a vacunarse contra la fiebre amarilla y reforzar las medidas de prevención para evitar la picadura de mosquitos, especialmente en zonas de riesgo.

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