Una nueva jornada de tensión se vivió en la zona de la Villa Primero de Mayo, donde un grupo de trabajadores de delivery llegó hasta el sector ayoreo con la intención de exigir seguridad tras los hechos violentos registrados horas antes. Sin embargo, la presencia policial evitó que se produjeran nuevos enfrentamientos.

Según testigos, los repartidores intentaron ingresar al lugar durante la noche, pero fueron impedidos por efectivos policiales que mantenían un operativo de seguridad. La situación derivó en enfrentamientos entre algunos deliverys y los uniformados, quienes utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

“Los policías vienen a defender a los ayoreos, delincuentes”, reclamó uno de los repartidores durante la protesta.

“No queremos que nos vuelvan a asaltar y la Policía los defiende”, manifestó otro trabajador de reparto.

Consultado por los medios, un efectivo policial señaló que no estaba autorizado para brindar información. “No puedo dar ninguna declaración, nuestros superiores lo harán”, indicó.

Los incidentes se extendieron desde aproximadamente las 22:00 hasta las 05:00 de la madrugada. Durante el operativo se registraron varias personas arrestadas y algunas motocicletas fueron retenidas por las autoridades.

Antecedentes

La movilización de los deliverys surgió tras un hecho violento ocurrido horas antes en la misma zona, donde un trabajador de reparto resultó gravemente herido al recibir un machetazo durante un enfrentamiento.

De acuerdo con las primeras versiones, el conflicto comenzó cuando un repartidor denunció haber sido víctima de un presunto robo por parte de supuestos integrantes de la comunidad ayorea. Según la denuncia, le habrían quitado su teléfono celular y otras pertenencias mientras realizaba su trabajo.

La denuncia generó la reacción de otros trabajadores de reparto, quienes se autoconvocaron para pedir mayor seguridad y exigir la identificación de los presuntos responsables, situación que derivó en los hechos registrados durante la noche y la madrugada en la Villa Primero de Mayo.

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