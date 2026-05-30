Gobernador pide garantizar seguridad jurídica tras denuncia de avasallamiento en Santa Rita

Una nueva denuncia de avasallamiento se registró en la propiedad privada productiva Santa Rita, situación que genera preocupación entre los propietarios, quienes aseguran que no es la primera vez que enfrentan este tipo de hechos.

Los afectados indicaron que estos intentos de ingreso irregular a sus tierras se han repetido en anteriores oportunidades, generando incertidumbre y afectación a la seguridad jurídica del predio.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, tomó contacto con los denunciantes y expresó su preocupación por el caso, exhortando a las autoridades competentes a intervenir de manera inmediata.

“Hago un llamado a la Policía Boliviana y al Ministerio Público para que actúen en el marco de la ley, resguardando la integridad de las personas y garantizando el respeto a la seguridad jurídica”, señaló la autoridad departamental.

Asimismo, remarcó que los conflictos por la tenencia de tierras deben resolverse por la vía legal y no mediante acciones de hecho que pongan en riesgo la paz social.

“Voy a hacer un seguimiento especial a este caso, siempre precautelando el respeto a la propiedad privada, porque solo de esa manera construimos un espíritu de libertad”, agregó.

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