Comité cuestiona al Gobierno y advierte 'quiebre del Estado de Derecho'

A 29 días de bloqueos en distintas regiones del país, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, expresó su preocupación por la situación que atraviesa Bolivia y cuestionó las decisiones asumidas por las autoridades frente a las movilizaciones.

Zambrana sostuvo que el país enfrenta una profunda crisis institucional. “Hoy más que nunca nos lamenta ver que estamos ante un Estado fallido, estamos ante un Estado arrodillado”, afirmó al referirse a la gestión del conflicto y a las consecuencias que enfrentan los ciudadanos afectados por los bloqueos.

El dirigente cívico también criticó el rol de la justicia y aseguró que determinadas decisiones responden a intereses políticos.

“La justicia hoy hace un movimiento político para evidentemente ayudar al Gobierno nacional. Eso no es sano, no es bueno y no es positivo”, manifestó.

Asimismo, advirtió que dejar sin efecto determinadas acciones judiciales significaría un retroceso para la institucionalidad democrática. “Este es un rompimiento al Estado de Derecho, que se entienda muy bien, porque eso no construye país, eso destruye país”, señaló.

Zambrana consideró que la actual coyuntura genera una percepción de impunidad para quienes impulsan las medidas de presión. “El bloqueador, el que ha amedrentado, el que ha cometido los improperios, sí ha obtenido una impunidad, una ventaja ante esta situación”, declaró.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno debe asumir una postura más firme para garantizar la libre circulación y el normal desarrollo de las actividades en el país. “Hoy ya no se necesitan los tanques, hoy se necesitan pantalones para poder poner orden en nuestro país y que fluya esta Bolivia”, enfatizó.

Finalmente, anunció que el directorio del Comité Pro Santa Cruz analizará la situación en las próximas horas para definir una posición institucional. “Vamos a conversarlo con nuestro directorio y vamos a tener que tomar una decisión y sobre todo una posición más firme”, concluyó.

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