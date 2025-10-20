Cívicos de Santa Cruz piden celeridad para oficializar los resultados y enfrentar la crisis económica

Tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en Bolivia, desde el Comité Cívico pro Santa Cruz demandaron celeridad al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para oficializar los resultados y dar certidumbre al país.

El primer vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, señaló que existen tres tareas urgentes que deben asumirse de inmediato: cerrar el proceso electoral, facilitar la transición de poderes y enfrentar la crisis económica.

“Le hablo libre y al órgano electoral: cierren este proceso electoral, denle certidumbre a la sociedad. Si hay observaciones, hagan auditorías; si no las hay, que las cierren. Hoy necesitamos empezar a caminar hacia un tiempo que requiere terminar la crisis económica, que aparezca el combustible y que se frene la inflación. Esas son las tareas más grandes”, expresó Zambrana.

El dirigente cívico también destacó el apoyo logístico brindado durante la jornada electoral, señalando que más de 5.000 voluntarios se sumaron a las salas de control de las distintas agrupaciones políticas para garantizar la transparencia del proceso.

TSE garantiza transparencia

En respuesta a las versiones que circularon durante la jornada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que desmintió categóricamente cualquier manipulación, falla técnica o interrupción en el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE).

El órgano electoral reafirmó que el conteo avanza con normalidad y que los resultados oficiales serán publicados una vez concluida la verificación de las actas en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play