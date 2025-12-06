Aprehenden a 61 personas por avasallamiento en San Ignacio de Velasco

Un total de 61 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público en el municipio de San Ignacio de Velasco, tras ser aprehendidas por intentar avasallar terrenos en la colonia Porvenir Oriente. El informe fue proporcionado por Julio C. Baldivieso, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), quien detalló la intervención policial.

Inicialmente, 68 personas fueron aprehendidas por particulares del lugar. Tras la intervención de la Felcc, 61 de ellas fueron trasladadas a dependencias policiales para su respectiva individualización y la toma de declaraciones.

Baldivieso explicó que el grupo intentó ingresar y tomar posesión de los predios, pero fue repelido por los comunarios de la zona.

"Gracias a la pronta intervención del personal policial también se ha evitado males mayores y se ha logrado contener el hecho y trasladar a todos los, en principio, avasalladores a la policía para individualizar y poner ante la autoridad competente", indicó el director de la Felcc.

La Policía está realizando las entrevistas y declaraciones pertinentes para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los aprehendidos en la comisión del hecho.

Se espera que las 61 personas sean cauteladas en las próximas horas por el delito de avasallamiento, y la autoridad competente determinará su situación legal conforme a lo requerido por la ley.

