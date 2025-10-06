Alcalde de Montero: “El pueblo está cansado, no vamos a permitir ni un solo avasallamiento más”

Tras los graves hechos de violencia registrados el pasado viernes 3 de octubre en el municipio de Montero, donde un grupo de avasalladores tomó de manera ilegal un predio productivo, el alcalde Regys Medina se pronunció sobre la situación que ha generado indignación en la población.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, Medina relató cómo el propietario del terreno, Pablo Vaca Diez, fue brutalmente agredido por un grupo de encapuchados que llevaban más de seis días asentados ilegalmente en el predio.

“Destruyeron los cañaverales y no dejaban salir a una familia ni a los trabajadores que estaban dentro”, denunció.

El alcalde explicó que la acción policial se dio recién después de varios días de inacción, motivada por la presencia del gobernador, quien acudió al lugar al conocer la gravedad de la situación.

“Fue gracias a su presencia que se logró ingresar y rescatar a las personas secuestradas dentro del predio. La policía logró detener a 11 personas”, señaló Medina, quien también resultó agredido durante los incidentes.

Medina advirtió que este tipo de avasallamientos no es un caso aislado. “Hace tiempo venimos enfrentando este problema de manera recurrente. Se están tomando predios privados, productivos, que generan empleo y divisas para el país”, afirmó.

Según el alcalde, la molestia colectiva de los vecinos y productores de Montero responde al cansancio generalizado por la falta de acción efectiva por parte de las autoridades competentes. “La gente está cansada y no va a volver a permitir que se vulneren los derechos sobre la propiedad privada”, sostuvo.

Regys Medina pidió que se garantice seguridad jurídica para los productores del país y que se sancione con firmeza a los autores materiales e intelectuales de estos actos.

“El pueblo montereño va a salir a defender el modelo productivo. No vamos a permitir más atropellos. Si las autoridades no actúan, lo hará el pueblo como lo hizo el viernes”, sentenció el alcalde.

Mira la programación en Red Uno Play