"Es intolerable": Anapo rechaza avasallamiento a propiedad productiva en Guarayos

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció un nuevo avasallamiento a la propiedad agrícola El Encanto, ubicada en el municipio de Ascensión de Guarayos, y exigió al Gobierno una intervención urgente para restablecer el orden y garantizar la seguridad jurídica en el sector productivo.

A través de un comunicado, Anapo expresó su “absoluto rechazo” al avasallamiento ocurrido en la propiedad El Encanto, la cual, según la institución, cuenta con título legal y fue desalojada anteriormente por la Policía Nacional, pero nuevamente fue tomada por un grupo de personas.

“Es intolerable que grupos organizados irregulares continúen avasallando impunemente predios privados con violencia, bajo extorsión o con exigencias económicas disfrazadas de supuestas ‘soluciones salomónicas’”, señala el pronunciamiento de Anapo.

Asimismo, a través del documento pidió una acción inmediata y efectiva de las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público, la Policía Boliviana y el INRA, para desalojar a los ocupantes, proteger a los propietarios y trabajadores, e investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de estos hechos delictivos reiterados.

“El respeto a la propiedad privada es una condición indispensable para garantizar la seguridad alimentaria, la inversión y la estabilidad económica del país”, remarca la institución, al advertir que los productores continúan generando empleo, alimentos y divisas para Bolivia, pese a los riesgos crecientes por la falta de seguridad jurídica.

Anapo reiteró su exigencia al Gobierno para que garantice la seguridad jurídica en el campo y ponga fin a los avasallamientos que, afirma, atentan contra la producción nacional y el derecho constitucional a la propiedad.

Avasallamientos reincidentes

La noche del sábado, varias personas ingresaron de forma violenta a la propiedad agrícola El Encanto, interrumpiendo la cosecha de soya y sorgo, exigiendo negociar la cesión de parte del terreno que ya había sido recuperado por la vía legal.

Los avasalladores indicaron que no se retirarán del lugar hasta que se les reconozca “lo invertido” y se alcance una “solución salomónica” con los propietarios de esta estancia productiva de 4.500 hectáreas.

El año pasado, incluso, emboscaron y dejaron heridos a un contingente de 200 policías que intentaba ejecutar una orden de desalojo.

