Abraham Nogales asume presidencia de Anapo con énfasis en seguridad jurídica y desarrollo productivo

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) posesionó la noche del jueves a su nuevo directorio para la gestión 2025-2026, encabezado por Abraham Nogales, quien asumió el cargo con un claro enfoque en la defensa de la seguridad jurídica y el impulso al sector productivo.

En un breve contacto con los medios, el presidente de Anapo, Nogales destacó que su agenda priorizará temas clave como la seguridad jurídica para los productores, la apertura de mercados internacionales, la incorporación de biotecnología en la agricultura y la provisión estable de combustibles para el sector.

“Terminamos el acto de posesión con mucha expectativa respecto a lo que se viene para el sector productivo. Nuestra agenda incluye seguridad jurídica, apertura a exportaciones, biotecnología y la provisión de combustibles”, señaló el nuevo titular de Anapo.

Nogales también resaltó el trabajo de diálogo y coordinación que Anapo ha venido realizando con los actores políticos del país.

“Anapo y la CAO hemos sido muy claros con los candidatos sobre los requerimientos del sector, y varios de ellos aceptaron dar importancia al desarrollo productivo del país”, añadió.

El nuevo presidente reemplaza a Fernando Romero, a quien agradeció por su gestión al frente de la institución.

“Recibimos una institución muy sólida. Quienes me antecedieron en el directorio hicieron un excelente trabajo”, reconoció Nogales.

Acompañan a Abraham Nogales en esta nueva etapa: Gary Farrell Paniagua, como vicepresidente; Shomara Ichazo Ramos, como tesorera; y Adán Mérida Cáceres, como secretario.

