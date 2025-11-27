Mercado de celulares se reactiva en Bolivia: modelos de gama alta ajustan precios y acercan la tecnología al consumidor

La apreciación del boliviano frente al dólar comienza a reflejarse en uno de los mercados más dinámicos del país: el tecnológico. En las últimas semanas, distintos comercios reportan una reducción significativa en los precios de smartphones de gama alta, particularmente en equipos con Inteligencia artificial integrada y cámaras de alta resolución.

Uno de los casos más visibles es el HONOR 400, cuyo precio de mercado pasó de 4.200 bolivianos a aproximadamente 3.400 bolivianos, es decir, una reducción cercana a 900 bolivianos. La disminución responde directamente al ajuste del tipo de cambio, que ha reducido los costos de importación y dinamizado la competencia en el segmento premium.

El impacto también se siente en la gama media. El nuevo HONOR X7d, uno de los lanzamientos más recientes de la marca, llegó inicialmente al mercado con un precio de 1850 bolivianos, pero actualmente puede encontrarse alrededor de 1700 bolivianos, dependiendo del punto de venta.

Comerciantes y analistas coinciden en que esta tendencia podría mantenerse mientras el dólar continúe a la baja, generando un escenario favorable para el consumidor final y estimulando la renovación de dispositivos en el país. La mayor accesibilidad a terminales con inteligencia artificial y capacidades fotográficas avanzadas podría, además, acelerar la adopción tecnológica en diversos segmentos de la población.

