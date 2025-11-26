“El impacto real es limitado, pero el mensaje es positivo”, dijo economista tras supresión de impuestos

El reciente anuncio del gobierno de Rodrigo Paz sobre la eliminación de cuatro tributos —el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas, el Impuesto al Juego y el Impuesto a las Promociones Empresariales— ha generado diversas reacciones en el ámbito económico. Aunque la medida es considerada positiva, expertos señalan que su impacto inmediato será limitado.

El economista Fernando Subirana sostuvo que la supresión de estos impuestos transmite una señal favorable al sector productivo.“Son medidas positivas. Al final del día, siempre que se eliminan impuestos quiere decir que hay más libertad económica”, afirmó.

Sin embargo, Subirana también matizó que estas acciones no coinciden necesariamente con las expectativas de la población, que aguarda decisiones más contundentes. “Creo que el pueblo estaba esperando medidas un poquito más agresivas en cuanto, por ejemplo, al tema del tipo de cambio”, señaló.

El analista enfatizó que el efecto económico directo de la eliminación tributaria será reducido, puesto que, según explicó, el ministro Espinoza estos representan menos del 1% de la recaudación fiscal.

“Realmente no tiene un impacto real como tal, pero sí hay un mensaje claro de que se están liberando impuestos para generar crecimiento”, añadió Subirana, destacando el beneficio potencial para sectores empresariales, como el derivado de la eliminación del impuesto a las promociones.

A este panorama se suma el anuncio del desembolso de 550 millones de dólares por parte de la CAF, como parte de un programa de financiamiento de 3.100 millones. Para Subirana, estos recursos permitirán “generar estabilidad al país durante uno de los meses más críticos que tenemos, que es diciembre”, época caracterizada por presiones inflacionarias.

