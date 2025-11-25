TEMAS DE HOY:
Noticias

Doña Luisa y su galán secreto: así es 'Zensy', la primera novela de TikTok

Doña Luisa, su galán secreto y un concurso de 10.000 bolivianos mantienen a los seguidores pendientes de cada capítulo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/11/2025 10:17

Bolivia

Escuchar esta nota

La novela Zensy, producida para TikTok, ha logrado captar la atención del público boliviano gracias a su mezcla de romance, misterio y drama. La historia sigue a Doña Luisa, cuya vida amorosa genera intriga entre los espectadores.

En el primer capitulo, Leonel intenta descubrir la identidad del galán secreto de Doña Luisa que le envia dinero en esta época de crisis. La narrativa combina elementos de romance, drama y lujo, manteniendo al público pendiente de cada capítulo.

Además, la producción ha integrado la interacción con los fans mediante un concurso organizado por Zensy, que premiará con 10.000 bolivianos a quien logre descubrir al galán secreto, fomentando la participación activa de los seguidores en redes sociales.

Con su formato innovador y su estilo intrigante, Zensy se consolida como la primera novela de TikTok en Bolivia que combina entretenimiento, misterio y participación del público.

