¡Al todo o nada! Blooming busca hoy sellar su pase a semifinales de la Copa Bolivia en Oruro

Blooming visita hoy a Real Oruro en el estadio Jesús Bermúdez por la semifinal de vuelta de la Copa Bolivia, desde las 19:00. En el partido de ida, el equipo cruceño logró un ajustado triunfo de 2-1 en el estadio Real Santa Cruz.

Para este encuentro, Blooming no contará con dos figuras clave: Martín Alaniz, por suspensión, y Santiago Echebarne, por una lesión muscular. Sin embargo, el equipo llega motivado tras el triunfo 2-0 sobre Real Tomayapo en el torneo Todos Contra Todos de la Primera División del fútbol boliviano.

El celeste cruceño, junto a Guabirá, representa al departamento en la ronda final de la Copa Bolivia. Por su parte, el cuerpo técnico de Real Oruro apostará por un once que conozca bien el campo de juego, con vocación ofensiva y efectividad en la definición. El objetivo es claro: aprovechar cada ocasión de gol y mantener viva la ilusión de avanzar a semifinales.

Los dirigidos por el técnico Marcelo Robledo saben que Blooming intentará defender la ventaja obtenida en la ida. Por ello, la consigna será mantener la calma si el gol no llega en los primeros minutos, consolidar la ventaja con paciencia y evitar sobresaltos en la zona defensiva ante los contragolpes del rival.

Mira la programación en Red Uno Play