TEMAS DE HOY:
Eddy Lover Extorsión Narcoavioneta

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

TDD multa a Oriente con fuerte suma económica tras el clásico cruceño

El Tribunal de Disciplina Deportiva impuso sanciones que superan los Bs 100.000 al club albiverde tras detectar fallas de organización y conductas inapropiadas de su hinchada.

Martin Suarez Vargas

24/11/2025 18:42

Oriente Petrolero durante las prácticas en San Antonio. Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol emitió un fallo severo contra Oriente Petrolero luego del clásico cruceño, determinando multas económicas que ascienden a Bs 105.500 por varias infracciones registradas durante el encuentro.

Entre las sanciones destacan Bs 38.000 por fallas en la organización del partido y Bs 5.000 por la conducta inapropiada de pasapelotas, según el reporte del organismo. A esto se suman Bs 7.000 por el ingreso de personas no autorizadas al campo de juego.

El castigo más alto se relaciona con los insultos con connotación racista dirigidos al defensor Marc Enoumba, lo que generó una multa de Bs 55.000. Las sanciones fueron con aplicación directa de los artículos 69, 70, 71 y 76 del Código Disciplinario de la FBF.

El tribunal también responsabilizó a Oriente por los desórdenes provocados por parte de su hinchada y por deficiencias en los controles internos, elementos que influyeron en el monto final de la sanción.

Con este fallo, el TDD recordó a los clubes su obligación de garantizar seguridad, orden y un ambiente libre de discriminación en los escenarios deportivos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD