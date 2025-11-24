TDD multa a Oriente con fuerte suma económica tras el clásico cruceño

El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol emitió un fallo severo contra Oriente Petrolero luego del clásico cruceño, determinando multas económicas que ascienden a Bs 105.500 por varias infracciones registradas durante el encuentro.

Entre las sanciones destacan Bs 38.000 por fallas en la organización del partido y Bs 5.000 por la conducta inapropiada de pasapelotas, según el reporte del organismo. A esto se suman Bs 7.000 por el ingreso de personas no autorizadas al campo de juego.

El castigo más alto se relaciona con los insultos con connotación racista dirigidos al defensor Marc Enoumba, lo que generó una multa de Bs 55.000. Las sanciones fueron con aplicación directa de los artículos 69, 70, 71 y 76 del Código Disciplinario de la FBF.

El tribunal también responsabilizó a Oriente por los desórdenes provocados por parte de su hinchada y por deficiencias en los controles internos, elementos que influyeron en el monto final de la sanción.

Con este fallo, el TDD recordó a los clubes su obligación de garantizar seguridad, orden y un ambiente libre de discriminación en los escenarios deportivos.

Mira la programación en Red Uno Play